Thiago Mendes rifiuta la stretta di mano a Neymar: nuove scintille in Brasile

Il gelido episodio, immortalato dalle telecamere e diventato immediatamente virale tra i tifosi locali - che per l'occasione hanno distribuito spensierate maschere raffiguranti Neymar in lacrime -, ha scatenato immediate reazioni social, a partire dall'emoji afflitta pubblicata dal profilo ufficiale del fuoriclasse fino agli attacchi del suo entourage, con l'amico Jota Amancio che ha tirato in ballo un celebre pensiero di Ronaldinho sulle personalità dei calciatori.