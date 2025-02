Neymar-Silva-Depay contro campi sintetici: "Rischio infortuni"

Neymar, Depay e Silva militano tutti nel campionato brasiliano, il primo è appena tornato al Santos, il secondo gioca nel Corinthians, mentre Silva è al Fluminense. Il campione brasiliano in carica Botafogo, Palmeiras e Athletico Paranaense sono tra i club che utilizzano il sintetico. Questo ha portato alcuni calciatori veterani o al rientro da infortuni, tra cui Neymar, a boicottare le trasferte contro queste squadre. Secondo il Palmeiras tali critiche sarebbero superficiali e non si basano su dati scientifici. Il club ha spiegato che il manto sintetico è stato certificato dalla Fifa, oltre a essere sottoposto a ispezioni regolari dal 2020, "in modo che abbia gli stessi parametri di un campo in erba naturale in perfette condizioni".