"Ieri è stato un bellissimo spot in assoluto per tutti, per la città di Milano, per l'Inter, per il calcio italiano, e indubbiamente anche per San Siro". Così Giovanni Malagò, presidente del Coni e della Fondazione Milano Cortina, a margine di un evento a Linate, commentando la vittoria dell'Inter nella semifinale di Champions League sul Barcellona. Sul futuro di San Siro, Malagò ha aggiunto: "Mi sembra che oggi ci sia una determinazione assoluta, poi è sempre il solito discorso".