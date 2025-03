Neymar, rimandato il ritorno in nazionale

Neymar ancora a casa. Il brasiliano è stato escluso dalla lista dei convocati della Selecao per gli incontri di qualificaizone al Mondiale ma, secondo quanto fatto sapere tramite il suo profilo Instagram, si tratterebbe di una scelta concordata con il ct Dorival Junior. "Abbiamo avuto lunghe conversazioni e tutti sanno quanto desiderassi tornare, ma siamo arrivati a un compromesso e abbiamo deciso di non correre rischi. Così avrò modo di prepararmi al meglio e di recuperare completamente dall'infortunio", queste le parole di O'Ney che poi ha espresso anche tutto il suo dispiacere per non poter "difendere la maglia più pesante del mondo". Neymar non veste la verdeoro del Brasile quasi da due anni, 595 giorni per la precisione.