Neymar di nuovo padre, in arrivo un'altra figlia

Il calciatore brasiliano Neymar ha annunciato, tramite un filmato in rete, che aspetta il terzo figlio dalla moglie Bruna Biancardi, il quinto in totale per lo sportivo. La rivelazione del sesso della nascitura è avvenuta con della vernice rosa, durante un gioco che ha coinvolto gli altri figli della coppia, di 2 anni e 11 mesi, e il primogenito di 14 anni. Nel corso della registrazione, l'attaccante ha espresso la sua forte emozione affermando: "Impazzirò". La notizia arriva mentre il giocatore di 34 anni si trova in ritiro con la nazionale per la Coppa del Mondo 2026. L'attaccante del Santos lavora al recupero da un problema fisico che gli ha impedito di partecipare alla gara di esordio, pareggiata 1 a 1 contro il Marocco. La squadra medica valuta quotidianamente la sua evoluzione in vista delle prossime sfide. Il Brasile giocherà la sua seconda partita venerdì contro Haiti, per poi chiudere la fase a gironi mercoledì prossimo contro la Scozia.