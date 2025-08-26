Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Newcastle, Howe e l'infortunio di Tonali: "Aveva molto dolore, non sembra una cosa da poco"

26 Ago 2025 - 11:02

Eddie Howe, allenatore del Newcastle, ha parlato così a Sky Sport UK delle condizioni di Sandro Tonali: "Quella di Sandro non sembra una cosa da poco, aveva molto dolore. Non conosco l’entità precisa del suo infortunio né di quello di Joelinton. Ma entrambi sembrano preoccupanti per noi, nel senso che potrebbero restare fuori a lungo". Dopo uno scontro con Ekitikie, il centrocampista azzurro è rimasto a terra dolorante ed è stato costretto a lasciare il campo con il braccio sinistro completamente immobilizzato. Una scena che genera apprensione in tutta Italia, con il ct Gattuso che nei prossimi giorni diramerà l'elenco dei convocati per le gare di settembre.  

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:35
MCH BOCA-BANFIELD 25/8 MCH

Boca: ci prova Paredes, la mette capitan Cavani

04:30
ANCELOTTI FALA PORTUGUES 26/8 MCH

Ancelotti a sorpresa in Brasile: fuori Vinicius e Neymar dai convocati, c'è l'ex Juve Kaio Jorge

01:01
MCH SHARAPOVA HALL OF FAME 26/8 MCH

"Sharapova entra nella Hall of Fame, festa a New York

00:56
Chivu: "Calma, è solo la prima..."

Chivu: "Calma, è solo la prima..."

03:00
Inter-Torino 5-0: gli highlights

Inter-Torino 5-0: gli highlights

03:03
Udinese-Verona 1-1: gli highlights

Udinese-Verona 1-1: gli highlights

03:31
SRV RULLO SERIE A, I "NUOVI VOLTI" (MUSICATO) 25/8

I nuovi volti della Serie A: promossi e bocciati all’esordio

01:48
srv rullo bebote raimonds musica ok

Milan, Giménez non ride più: la parabola del “Bebote”

01:51
Srv Rullo Juve ok Gianni

Juventus, il mercato è all'attacco: tra gol, sorprese e dubbi"

01:39
SRV RULLO NICO PAZ, LUCE E FUTURO (MUSICATO) 25/8 OK

Tutti "Paz" per Nico: l'accordo tra Como e Real

01:11
DICH ABODI SU DIRITTI TV DICH

Abodi: "A settembre presenteremo bozza di riforma della legge sui diritti sportivi"

01:28
100 gol in Arabia Saudita

100 gol in Arabia Saudita

01:43
De Bruyne, anzi the best

De Bruyne, anzi the best

01:30
Milan, difesa da incubo

Milan, difesa da incubo

01:47
Inter pronta al debutto

Inter pronta al debutto

01:35
MCH BOCA-BANFIELD 25/8 MCH

Boca: ci prova Paredes, la mette capitan Cavani

I più visti di Calcio

DICH BONAZZOLI POST MILAN-CREMONESE 23/8 DICH

Bonazzoli: “In questo stadio, in questa partita... Molto bello"

DICH TUDOR PRE PARMA 23/8 DICH

Tudor: "Il mercato è ancora aperto, ma io sono contento della squadra che ho”

Inter-Torino 5-0: gli highlights

Inter-Torino 5-0: gli highlights

Matteo Materazzi, la preoccupazione della moglie: "La malattia è velocissima, non se arriverà alle cure"

DICH SAELEMAEKERS POST MILAN-CREMONESE 23/8 DICH

Saelemaekers: “Persa lucidità e concentrazione in certi momenti"

Trafford, che disastro! L'impostazione dal basso costa caro. E Donnarumma osserva...

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:58
Argentina, lutto per il San Lorenzo: morto 15enne delle giovanili
12:06
La Lazio ricorda Eriksson a un anno dalla morte
11:02
Newcastle, Howe e l'infortunio di Tonali: "Aveva molto dolore, non sembra una cosa da poco"
10:07
L'ex Milan Dugarry attacca il Psg: "Nessun rispetto per Donnarumma"
09:01
Inter, Lautaro: "Dopo il Mondiale abbiamo parlato tanto tra di noi"