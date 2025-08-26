Newcastle, Howe e l'infortunio di Tonali: "Aveva molto dolore, non sembra una cosa da poco"

Eddie Howe, allenatore del Newcastle, ha parlato così a Sky Sport UK delle condizioni di Sandro Tonali: "Quella di Sandro non sembra una cosa da poco, aveva molto dolore. Non conosco l’entità precisa del suo infortunio né di quello di Joelinton. Ma entrambi sembrano preoccupanti per noi, nel senso che potrebbero restare fuori a lungo". Dopo uno scontro con Ekitikie, il centrocampista azzurro è rimasto a terra dolorante ed è stato costretto a lasciare il campo con il braccio sinistro completamente immobilizzato. Una scena che genera apprensione in tutta Italia, con il ct Gattuso che nei prossimi giorni diramerà l'elenco dei convocati per le gare di settembre.