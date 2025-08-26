L'ex Milan Dugarry attacca il Psg: "Nessun rispetto per Donnarumma"

L'affare Donnarumma continua a suscitare polemiche in Francia ed è arrivata la dichiarazione anche dell'ex Milan Dugarry, attaccante francese con una sfortunata parentesi in rossonero nel 1996/97. "Si rimprovera ai giocatori di non avere cuore o senso del club, ma quando vedo come il PSG ha trattato Donnarumma, che pure ha avuto momenti difficili ma è stato decisivo nelle ultime vittorie, resto scioccato. Mi si dovrà spiegare in cosa Chevalier sia migliore di Donnarumma. Ha dichiarato amore al club, si è sacrificato anche nei momenti più duri. Non meritava questo trattamento. Bisogna sempre trattare con rispetto le proprie stelle. Nel caso Donnarumma, il PSG non lo ha fatto", le sue parole.