Nessuno è eterno e intoccabile: anche un mito come Ronaldo deve inchinarsi al tempo che passa

Gli avevano fatto credere di essere eterno. Ci aveva creduto e per non farsi mancare nulla, ci aveva aggiunto del suo: eterno e intoccabile. Così Cristiano Ronaldo era sicuro (non semplicemente convinto) che fino alla fine della sua lunga vita calcistica, la Nazionale portoghese sarebbe stata il salotto di casa sua, un posticino tranquillo dove sorseggiare le sue tisane e i suoi cocktail di integratori, invitando chi più lo aggradava. Credente maniacale in sé stesso, questa la sua religione laica. Non aveva fatto i conti con gli anni che passano, con la natura che fa il suo corso senza guardarti in faccia, con le ingiurie degli anni che vengono dispensate anche a chi studia alimentazione e allenamento secondo dopo secondo.