Spalletti: "Scelte fatte sono giuste e resteranno quelle. Zaccagni? Ora ha più possibilità"

Sull'importanza del Tricolore: "Il rapporto con la bandiera è qualcosa di forte e di intenso. Per gli Italiani all'estero è come un figlio. Quando vado all'estero ho il ricordo di tutte queste persone che aspettano un abbraccio simbolico. La mia posizione l'ho vissuta come tutti i bambini, avevo nella mente questi simboli. La carica degli affetti in America è uno shock quotidiano che mi porto dietro, dobbiamo essere all'altezza della missione", ha aggiunto in riferimento alla tournée in America e al prossimo Mondiale che si supera nel 2026 negli Usa e in Canada.