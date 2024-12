Spalletti scommette sul progetto: "Italia, strada giusta. Kean e Retegui in grande crescita"

Se l'ultimo match disputato, quello contro la Francia a San Siro, non è stato soddisfacente sotto il profilo del risultato, questo tuttavia non può nascondere i progressi visti: "Non vorrei pensassero che sono diversi da quello che hanno fatto vedere recentemente perché hanno perso l'ultima contro la Francia" ha puntualizzato infatti Spalletti. "Ho scritto sul gruppo (social, ndr) quello che pensavo, hanno partecipato tutti in maniera bellissima". Poi una chiusura improntata sempre all'ottimismo sull'attacco: "Abbiamo due attaccanti fortissimi in grande crescita come Retegui e Kean. Su Moise possiamo contare, ha fatto passi in avanti".