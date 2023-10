Spalletti ora ha il compito più duro: concentrarsi solo su Malta e Inghilterra

La testa a Malta e a Wembley. Fosse facile... Gli azzurri si sono visti portare via due compagni, e restare concentrati non deve essere la cosa più semplice. Per Spalletti, perlomeno, c'è la certezza che, nelle difficoltà, la Nazionale è sempre riuscita a dare il meglio di sè, basti pensare a Spagna '82 o al Mondiale 2006, quando, in mezzo alle critiche più dure, gli azzurri hanno saputo compattarsi e vincere. Sì ma in quei casi, perlomeno, non era stato portato via nessuno... Anche se ora si è aggiunto El Shaarawy.