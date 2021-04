Nazionale, Mancini: "Pubblico all'Europeo? Spero che il Paese riapra prima"

Roberto Mancini non può che dirsi soddisfatto per l'annuncio della presenza del pubblico allo stadio Olimpico in occasione delle gare della Nazionale a Euro 2020, ma va anche oltre: "Il calcio riaprirà con l'inaugurazione del campionato d'Europa, ma io spero che il Paese riapra prima - ha detto il ct dell'Italia a margine della presentazione della campagna di promozione turistica delle Marche -. Spero che si dia la possibilità di riaprire a tutte le persone che hanno sofferto e che hanno grandi problemi. Si consenta loro di tornare a lavorare e di riuscire a tornare a una vita normale, ancora prima del calcio".

Getty Images