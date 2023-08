Dal taglio dei collaboratori, alla voglia di un club: i motivi dell'addio di Mancini

MALESSERE CRESCENTE

Le dimissioni, presentate nella serata di sabato 12 agosto, sono frutto di un periodo molto delicato per l'ex ct

Già al termine della Nations League, dopo la sconfitta in semifinale contro la Spagna, il clima non era più serenissimo a Coverciano e Mancini si era lasciato sfuggire più di qualche indizio sulla sua insofferenza. Stanchezza che non si è tramutata in un addio immediato ma in una lunga pausa di riflessione, forse anche troppo, visto che a settembre la Nazionale è attesa da due gare di qualificazioni a Euro 2024 contro Macedonia del Nord e Ucraina. I primi scricchiolii, però, risalgono al giugno 2022, dopo le clamorose 5 sberle rimediate dalla Germania in Nations League.

Mancini ha collezionato 61 panchine azzurre (39 vittorie, 13 pareggi e 9 sconfitte), con la perla della vittoria di Euro 2020 e con due qualificazioni alle finali di Nations League. Il punto più basso la mancata qualificazione ai Mondiali 2022.