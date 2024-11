L'Italia è testa di serie ma tutto dipenderà dal sorteggio: vietato il terzo flop di fila

Fino a qualche anno fa andare al Mondiale era considerata una specie di formalità. Certo, c'erano le qualificazioni ma, solitamente, l'Italia non aveva grossi problemi, anche quando i gironi non erano facilissimi. Poi è arrivato il 2017, lo spareggio con la Svezia, l'addio a Russia 2018 e, giusto per non farsi mancare nulla, quattro anni e mezzo dopo il bis con la Macedonia del Nord che ci ha escluso da Qatar 2022. Ce n'è abbastanza, insomma, per farsi venire un attacco di ansia da prestazione in vista di Canada-Messico-Usa del 2026.