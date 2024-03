Italia: Spalletti si affida a Retegui, assistito da Chiesa e Frattesi

VERSO ITALIA-VENEZUELA

L'attaccante del Genoa, che ha debuttato in azzurro un anno fa contro l'Inghilterra, parte dal 1'. Il ct testerà anche Lucca

© Getty Images Sarà Mateo Retegui a guidare l'attacco dell'Italia nella prima delle due amichevoli negli Stati Uniti contro il Venezuela, in programma stasera alle ore 22 italiane a Fort Lauderdale, in Florida. Per l'attaccante del Genoa, oriundo argentino che un anno fa ha scelto la maglia azzurra, si tratta di un banco di prova importante in vista degli Europei di giugno. Le formazioni ufficiali: Italia (3-4-2-1) Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Scalvini; Cambiaso, Locatelli, Bonaventura, Udogie; Frattesi, Chiesa; Retegui. Ct Spalletti; Venezuela (4-2-3-1): Romo; Ferraresi, Angel, Osorio, Navarro; Aramburu, Martinez; Machis, Casseres, Savarino; Rondon. Ct. Batista.

Per Retegui due gol in quattro presenze con l'Italia: il 23 marzo 2023 l'esordio da titolare con Roberto Mancini in panchina bagnato dalla prima rete azzurra nella sconfitta per 2-1 contro l'Inghilterra a Napoli. Il bis tre giorni dopo contro Malta a Ta' Qali. Nell'era Spalletti 18' in campo nella sfida contro l'Ucraina a San Siro.

Il ct Spalletti fa tre cambi rispetto alle previsioni della vigilia. Confermati Chiesa e Frattesi a dare supporto a Retegui nel 3-4-2-1 ma non ci saranno Jorginho e Barella in mezzo al campo bensì Locatelli e Bonaventura con Cambiaso e Udogie ai lati. In difesa, davanti a Donnarumma, Buongiorno al posto di Acerbi con Di Lorenzo braccetto destro e Scalvini a sinistra (panchina per Bastoni).

Nella trasferta americana verrà provato anche Lorenzo Lucca, stazza da cestista (2 metri e 01), dall'Udinese. "Avere uno così alto, forte di testa, avere la possibilità di beneficiare di qualità così in pochi minuti a volte serve", ha detto di lui Spalletti. Con il centrocampista del Verona Folorunsho e il difensore del Torino Bellanova forma il trio da testare per gli Europei.