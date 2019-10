Italia: Sensi e Florenzi indisponibili per Grecia e Liechtenstein

Niente Nazionale per Stefano Sensi. L'infortunio che ha costretto il centrocampista dell'Inter ad abbandonare la gara con la Juve dopo 34' - il primo responso parla di risentimento all’adduttore della gamba destra - gli farà saltare le gare di qualificazione agli Europei contro Grecia ( sabato 12 ottobre ore 20.45 a Roma) e Liechtenstein (martedì 15 ottobre ore 20.45 a Vaduz), Il giocatore resterà all'Inter per curarsi.

Alza bandiera bianca anche Alessandro Florenzi. Il capitano della Roma è alle prese con l'influenza, che gli ha fatto saltare la gara casalinga contro il Cagliari. In mattinata si è recato a Villa Stuart per sottoporsi ad alcuni esami e non risponderà alla convocazione del ct Mancini.

