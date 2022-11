Italia, Mancini pensa ad almeno quattro cambi contro l'Austria

Ultima partita del 2022 dell'Italia che, mentre in Qatar sarà da poco finita la prima partita dei Mondiali 2022, a Vienna (con zero gradi e possibile neve) sfiderà l'Austria in amichevole. Roberto Mancini, rispetto al 3-1 contro l'Albania, pensa ad almeno quattro cambi: in porta tornerà Donnarumma, in difesa ci sarà Acerbi, in mezzo Barella e davanti Politano. Ma, come riferisce il nostro inviato Simone Malagutti, occhio a Gatti e Pessina: dipenderà molto anche dal modulo scelto dal ct azzurro, che ha provato il 4-3-3 ma soprattutto il 3-4-3.