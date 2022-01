Italia, i convocati di Mancini per lo stage: c'è Balotelli, sette novità

NAZIONALE

Oltre a Joao Pedro, prima chiamata in azzurro anche per Carnesecchi, Luiz Felipe, Ricci, Frattesi, Scalvini e Fagioli

Il ct Roberto Mancini ha diramato i nomi dei 35 giocatori che prenderanno parte allo stage di Coverciano del 26-28 gennaio. Come da attese torna a vestire l'azzurro della Nazionale dopo oltre tre anni Mario Balotelli. Nell'elenco ci sono sette novità assolute: il portiere Marco Carnesecchi, i difensori Luiz Felipe e Giorgio Scalvini, i centrocampisti Nicolò Fagioli, Davide Frattesi e Samuele Ricci e l’attaccante Joao Pedro. Getty Images

Gli azzurri sono dunque pronti a ritrovarsi a due mesi e mezzo di distanza dalla delusione della mancata qualificazione diretta ai Mondiali di Qatar 2022. L'obiettivo è quello di preparare al meglio il delicatissimo playoff di fine marzo contro Macedonia del Nord e, eventualmente, una tra Portogallo e Turchia.

Il raduno è fissato per le ore 12 di mercoledì 26 gennaio presso il Centro Tecnico Federale, con il Ct che alle 13.15 terrà una conferenza stampa, da remoto, per poi dirigere nel pomeriggio la prima delle tre sedute di allenamento in programma, tutte a porte a chiuse.

Nelle prossime ore potrebbero aggiungersi all’elenco i calciatori del gruppo azzurro attualmente infortunati per prendere parte al lavoro tattico propedeutico alle gare di marzo.

L'ELENCO COMPLETO

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessio Cragno (Cagliari), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Juventus), Giorgio Scalvini (Atalanta), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Cremonese), Davide Frattesi (Sassuolo), Manuel Locatelli (Juventus), Matteo Pessina (Atalanta), Samuele Ricci (Empoli), Stefano Sensi (Inter), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Mario Balotelli (Adana Demirspor), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).