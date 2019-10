Italia: Balotelli non sarà convocato, Tonali vicino all'esordio

Mario Balotelli, uscito dal giro della Nazionale tredici mesi fa, deve ancora aspettare. Le due partite contro Juventus e Napoli e il gol segnato al San Paolo sono i primi indizi di un Supermario sulla via dell’ennesima redenzione azzurra, ma non formano ancora una prova. Roberto Mancini non lo chiamerà per le gare delle qualificazioni europee contro Grecia e Liechtestein: vuole vedere continuità di rendimento e di giusti comportamenti e ha quindi bisogno di più tempo per fare una valutazione complessiva di Balotelli. Lo scorso giugno il CT era stato chiaro: “non dà il 100%, pensa che gli basti giocare al 50% per essere il più bravo, ma non è così. E poi deve imparare a controllarsi, perché rimedia troppi cartellini gialli e rossi”. Ebbene, in queste prime apparizioni nel Brescia, pur non finendo nell’elenco degli ammoniti, Mario ha dimostrato di essere ancora un soggetto a rischio (vedi proteste nel finale di Brescia-Juve, con i compagni che lo trascinano lontano dall’arbitro Pasqua per evitare guai). Se ne riparlerà, eventualmente, per le convocazioni di novembre. Restando in ambito ‘bresciano’, si avvicina invece l’esordio di Sandro Tonali. L’idea del Ct è quella di lasciarlo all’Under 21 di Nicolato per la gara del 10 ottobre contro l’Irlanda a Dublino, per poi aggregarlo all’Italia dei grandi e provarlo nella morbida trasferta in Liechtestein.