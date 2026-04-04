L'IPOTESI

Figc, spunta una nuova strada per il commissariamento: così rischierebbero i big club di Serie A e la Nazionale

Lotito al lavoro per scrivere un nuovo disegno di legge: la Uefa è alla finestra

04 Apr 2026 - 11:56
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La mancata partecipazione al prossimo Mondiale in Canada, Usa e Messico ha scatenato l'ennesima rivoluzione nel calcio italiano. Le dimissioni di Gravina hanno ufficialmente aperto la corsa alle elezioni per il nuovo numero uno (si vota il 22 giugno), ma c'è da fare i conti anche con la volontà di Andrea Abodi, Ministro dello Sport. Quest'ultimo, che non vedrebbe di buon occhio la candidatura di Malagò, si è dimostrato da subito favorevole al commissariamento. E non ha perso le speranze nonostante le dichiarazioni di Buonfiglio, presidente del Coni, che si era mostrato molto scettico.

"Per esserci un Commissario c'è bisogno di gravi mancanze amministrative, quando gli organismi non funzionano e c'è una cattiva gestione etico morale oppure quando si verifica il mancato inizio del campionato" aveva detto Buonfiglio. L'idea del commissariamento però non è del tutto tramontata, scrive La Repubblica tanto che Claudio Lotito, vicino ad Abodi, avrebbe dato mandato a Lorenzo Casini, ex numero uno della Lega Serie A, di scrivere un disegno di legge che permetterebbe alla stessa politica di commissariare la Federcalcio.

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Un tentativo arduo che non trova pareri favorevoli nemmeno tra le fila governative. Per molti si tratterebbe di una grave ingerenza della politica nel calcio, qualcosa che piace poco anche alla Uefa che si è messa alla finestra. Se la manovra andasse in porto, ossia in caso di commissariamento vero e proprio da parte del governo, la Uefa potrebbe addirittura decidere di estromettere le squadre italiane dalle coppe europee. Compreso l'Italia dall'Europeo. Insomma si rischia tanto, anche di perdere l'Europeo del 2032 da ospitare in casa.

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