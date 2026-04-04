Figc, spunta una nuova strada per il commissariamento: così rischierebbero i big club di Serie A e la Nazionale

La mancata partecipazione al prossimo Mondiale in Canada, Usa e Messico ha scatenato l'ennesima rivoluzione nel calcio italiano. Le dimissioni di Gravina hanno ufficialmente aperto la corsa alle elezioni per il nuovo numero uno (si vota il 22 giugno), ma c'è da fare i conti anche con la volontà di Andrea Abodi, Ministro dello Sport. Quest'ultimo, che non vedrebbe di buon occhio la candidatura di Malagò, si è dimostrato da subito favorevole al commissariamento. E non ha perso le speranze nonostante le dichiarazioni di Buonfiglio, presidente del Coni, che si era mostrato molto scettico.