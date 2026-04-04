Flop Italia, lo sfottò del Canada: "Cambiate maglia e tifate noi". Scoppia la polemica sui social ma è un successo

04 Apr 2026 - 12:32
© Getty Images

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Prima la delusione per l'ennesimo Mondiale in fumo, poi i tanti sfottò. Non è un periodo facile per i tifosi azzurri che nelle ultime ore hanno dovuto sopportare anche la provocazione dei canadesi via social. "Non aspettare altri quattro anni. Cambia la tua maglia e scegli il Canada" è l'iniziativa dei biancorossi che avrebbero sfidato proprio la Nazionale nella fase ai gironi ai Mondiali. Nel post si fa riferimento alla possibilità, fuori un locale in quel di Toronto, di prendersi la maglia dei Canucks lasciando quella dell'Italia. 

Un'iniziativa che ha attirato inevitabili critiche dei social. Tanto che è stato necessario un ulteriore post per distendere gli animi: "Amiamo la nostra comunità italo-canadese. Molti italo-canadesi, da costa a costa, hanno contribuito a plasmare il calcio canadese e vogliamo che sappiano che la nostra squadra è pronta a rappresentare loro e tutti i canadesi sul palcoscenico mondiale!".

L'iniziativa comunque, come testimoniato da un collega locale, si è rivelata un successo.  In tanti infatti si sono presentati fuori il locale indicato (il Cafe Diplomatico) ma con una sorpresa. La federcalcio canadese alla fine ha regalato i kit della nazionale (valore di circa 130 dollari) senza prendere in cambio nulla riguardante l'Italia. Resta l'iniziativa divertente che ha fatto parlare molto sui social.

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