Flop Italia, lo sfottò del Canada: "Cambiate maglia e tifate noi". Scoppia la polemica sui social ma è un successo

Un'iniziativa che ha attirato inevitabili critiche dei social. Tanto che è stato necessario un ulteriore post per distendere gli animi: "Amiamo la nostra comunità italo-canadese. Molti italo-canadesi, da costa a costa, hanno contribuito a plasmare il calcio canadese e vogliamo che sappiano che la nostra squadra è pronta a rappresentare loro e tutti i canadesi sul palcoscenico mondiale!".