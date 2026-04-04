Italia, Gentile: "In Under 21 mi offrirono una borsa piena di soldi..."
© X
Anche l'ex Ct dell'Under 21 Claudio Gentile commenta la crisi della Nazionale italiana a Repubblica.
In particolare, con un aneddoto sui suoi anni in panchina con gli azzurrini tra il 2000 e il 2006: "Le squadre le fanno i procuratori, anche la Nazionale, soprattutto la Nazionale. Quando allenavo l'Under 21, vennero da me con una borsa piena di denaro: è tuo, mi dissero, se convochi chi diciamo noi. Risposi di andarsene subito, altrimenti chiamai i carabinieri".
Gentile entra anche negli sviluppi successivi: "Finì che mi fecero fuori. Se non sei un burattino non fai parte del gioco, però questa storia deve cambiare. Un giocatore campione del mondo nel 1982 come presidente federale? Non siamo corruttibili, non succederà".