Cremonese, Vardy out contro il Bologna. Il comunicato del club

Jamie Vardy salterà la sfida tra la sua Cremonese e il Bologna. Risentimento muscolare per l'attaccante inglese, costretto a dare nuovamente forfeit e non poter aiutare la squadra allenata da Giampaolo che insegue la salvezza. L'attaccante si è fermato in allenamento nei giorni scorsi e sarà rivalutato con gli esami dopo la partita dello Zini di domenica.