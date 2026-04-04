Cremonese, Vardy out contro il Bologna. Il comunicato del club
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Jamie Vardy salterà la sfida tra la sua Cremonese e il Bologna. Risentimento muscolare per l'attaccante inglese, costretto a dare nuovamente forfeit e non poter aiutare la squadra allenata da Giampaolo che insegue la salvezza. L'attaccante si è fermato in allenamento nei giorni scorsi e sarà rivalutato con gli esami dopo la partita dello Zini di domenica.
Il comunicato della Cremonese:
"Nelle scorse ore Jamie Vardy è stato sottoposto ad esami strumentali per un risentimento muscolare che sarà rivalutato nei prossimi giorni".