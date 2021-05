Europei U21: Spagna in semifinale, Croazia ko ai supplementari

EUROPEI U21

Il rigore di Ivanusec al 94’ porta le squadre all’extra time, ma Puado (già in rete al 67’) firma il gol che vale la qualificazione al 110’. Ora la Rojita attende la vincente di Portogallo-Italia

La Spagna avanza alle semifinali degli Europei Under 21: a Maribor, la Rojita ha bisogno dei tempi supplementari per battere 2-1 la Croazia, cui non basta il rigore di Ivanusec al 94’, che aveva pareggiato la rete di Puado al 67’. Proprio l’attaccante dell’Espanyol realizza al 110’ il gol del successo: la Rojita attende ora la vincente di Portogallo-Italia. Avanza anche l’Olanda, che supera 2-1 in rimonta la Francia: decide Boadu al 93’.

SPAGNA-CROAZIA 2-1 dts

Nonostante il brivido dovuto all’appendice di 30 minuti che il tecnico Luis de la Fuente si sarebbe risparmiato volentieri, la Rojita approda alle semifinali dell’Europeo Under 21, battendo una Croazia mai doma e capace di sfruttare le poche disattenzioni degli iberici per portare la partita all’extra time. La Spagna, nel complesso, legittima il successo con una prestazione solida, che vede fra i protagonisti dei tempi regolamentari anche il milanista Brahim Diaz, vicino al gol al 27’ con una conclusione pericolosa. La rete del vantaggio arriva però soltanto al 67’: a firmarla è Javi Puado, entrato pochi minuti prima al posto di Fer Niño, che sfrutta al meglio da pochi passi una gran giocata individuale di Bryan Gil. Le giovani Furie rosse sembrano gestire il vantaggio, ma si fanno raggiungere nel recupero: la spinta di Guillamon in area su Biuk è ritenuta fallosa dall’arbitro Kruashvili, Ivanusec trasforma dal dischetto. Nei supplementari gli spagnoli tornano a macinare gioco, e questa volta la Croazia va a corto di ossigeno: ne approfitta, al minuto 110, ancora Puado: l’attaccante dell’Espanyol riceve il pallone da Cucurella, si libera di un paio di difensori in area e supera il portiere croato (e del Chievo) Adrian Semper: gli ultimi dieci minuti sono pura accademia, la Spagna stavolta non commette ingenuità e può festeggiare l’ingresso fra le prime quattro in Europa, restando in lizza per il bis dopo il successo del 2019.

OLANDA-FRANCIA 2-1

È Myron Boadu l’eroe della qualificazione della nazionale Under 21 olandese alle semifinali dell’Europeo. Alla Boszik Arena di Budapest, infatti, non basta alla Francia chiudere il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di testa di Dayot Upamecano al 24’, su cross dalla bandierina di Diaby: nella ripresa, infatti, l’attaccante dell’Az Alkmaar pareggia al 51’ quasi casualmente, intercettando il tiro dalla distanza del compagno di squadra Harroui e battendo Meslier in uscita, e al 93’, quando tutto sembra pronto per i supplementari, spezza i sogni di gloria dei giovani francesi (che in campo schierano, tra gli altri, anche il milanista Kalulu) con la rete in spaccata su lancio di Justin Kluivert. Gli Jong Oranje approdano così in semifinale per la prima volta dal 2013.