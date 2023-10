Euro 2024, l'Ucraina non stecca: Macedonia battuta e Italia sorpassata

© Getty Images

L'Ucraina non stecca contro la Macedonia del Nord, vince 2-0 il match valido per la settima giornata del Gruppo C di qualificazione a Euro 2024 e scavalca l'Italia andando momentaneamente in solitaria al secondo posto (alle spalle della capolista Inghilterra) a quota 10, a +3 sugli azzurri impegnati in serata a Bari contro Malta, ultima a zero punti. Sudakov ha sbloccato il risultato al 30' del primo tempo, Karavaev ha raddoppiato a tempo scaduto, al 50' della ripresa. L'Ucraina tornerà in campo martedì per la sfida contro Malta.