Coverciano, dopo l'emergenza coronavirus torna alle Nazionali

HA OSPITATO 48 POSITIVI

Per quaranta giorni, in piena emergenza coronavirus, ha ospitato al suo interno, nella struttura alberghiera solitamente riservata agli azzurri e alle azzurre in ritiro, 48 pazienti positivi al Covid-19. Ora il Centro Tecnico Federale di Coverciano torna a disposizione della Figc per i prossimi impegni e si prepara a ospitare le consuete attività, dai raduni degli arbitri ai corsi della Scuola Allenatori, e i campi di potranno essere utilizzati nuovamente dalle Nazionali. Coverciano diventa Centro della solidarietà per il Covid





Si aprono le porte di Coverciano: nel Centro Tecnico Federale messo a disposizione dalla FIGC per l’emergenza coronaviru saranno accolti pazienti.positivi al COVID-19 che alla data delle dimissioni risultino autonomi, clinicamente guariti, ma ancora positivi al tampone e che siano impossibilitati a risiedere presso la propria abitazione.











Ultime gallery Vedi tutte

I soggetti che hanno effettuato la propria degenza presso l'albergo di Coverciano sono stati i Covid positivi provenienti dagli ospedali - in dimissione perchè guariti ma non negativizzati - ma che avevano bisogno di una struttura che li ospitasse, Oltre a questi, sono stati presenti anche quei soggetti provenienti dal territorio che però non erano così gravi da dover essere ricoverati in un ospedale. Queste due tipologie rappresentano il 90% dei ricoverati a Coverciano, mentre il restante 10% è provenuto da altre strutture residenziali, per non compromettere le altre persone di quelle stesse strutture.