C'è una Nazionale che vince: l'Italia under 17 batte il Belgio ed è campione d'Europa

Il “Back to Back” è realtà. L’Italia Under-17 si riconferma campione d’Europa battendo il Belgio ai rigori nella finale di Tallin. Nel corso della prima frazione di gioco sono i giovani Red Devils a gestire maggiormente il possesso del pallone, sfiorando il gol in un paio di occasioni. Dierckx conclude di poco alto sopra la traversa sugli sviluppi di corner, mentre Nga Kana è una furia sulla fascia. Gli azzurrini si fanno vedere in avanti solamente con un contropiede tiepido di Corigliano, ma il primo tempo si chiude senza gol, sullo 0-0. Anche in avvio di ripresa i belgi sono più attivi e schiacciano l’Italia, che rischia ancora una volta con Dierckx. All’85’ arriva una doccia fredda per i ragazzi allenati da Franceschini, Ojea Cobiella (neo-entrato) semina il panico in area di rigore e firma l’1-0 con un diagonale sinistro che supera Lupo.