Nazionale Italiana Artisti Tv in campo a Catania: un Goal per la Solidarietà

BENEFICENZA

Sold out al Massimino: soldi in beneficenza

© ufficio-stampa Presso lo stadio Massimino di Catania la Nazionale Italiana Artisti Tv è scesa in campo per la quindicesima edizione di "UN GOAL PER LA SOLIDARIETÀ". L’organizzazione vede in testa Luca Napoli che, come ogni anno, sollecita i corpi studenteschi a partecipare all’iniziativa benefica. Il ricavato dei biglietti, infatti, verrà donato all’Associazione Onlus “Regala Un Sorriso”, grazie a dei buoni spesa devoluti alle famiglie catanesi che ne hanno bisogno. La madrina dell’edizione 2023 è stata Soleil Sorge, influencer attiva anche nel mondo dello spettacolo.

Sul campo, si sono affrontate le seguenti squadre: la Nazionale Italiana Artisti Tv, formazione di partner-sponsor dell’evento chiamata “Dream Team”, una formazione di giornalisti e una selezione locale composta da personaggi della politica, sport e spettacolo chiamata “All Stars Sicilia”.

Durante l’evento sono stati ricordati Sinisa Mihajlovic, Gianni Di Marzio e Stefania Sberna. In campo sono scesi i fratelli Mihajlovic per questo evento speciale. Ecco i giocatori della Nazionale Italiana Artisti Tv che hanno partecipato a questa quindicesima edizione di un Goal per la solidarietà. DjRingo, Fabrizio Fontana, Gilles Rocca, Emiliano Ragno, Simone Barbato, Gianluca Rossi, Pierpaolo Pretelli, Andrea Preti, Tomas Fierro, Mario Riso.

Main Partner della Nazionale Italiana Artisti TvBELLATRIX con l’imprenditore Gianluca Ius in co-partnership per questo evento con Ecogreen.. La Nazionale ha infatti esordito con la nuova maglia ufficiale proprio in questa speciale occasione. 15.000 i bilglietti venduti per l’evento e lo stadio Massimino di Catania gremito di spettatori che hanno accolto le squadre con calore e affetto.

Ma i bomber?

Ecco qui chi ha segnato a Catania: primo gol del rocker Mario Riso, seguito poi da un altro dell’attore e produttore cinematografico Andrea Preti, e terzo goal del giornalista sportivo Gianluca Rossi su assist del n.9, Gianluca Ius, main partner della Nazionale.