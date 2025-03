Nazionale incontra cast del film 'U.S. Palmese' ad Appiano

Una serata speciale quella che si è svolta ieri, lunedì 17 marzo, al centro sportivo 'F.C. Internazionale' di Appiano Gentile in cui la Nazionale Italiana di Calcio ha incontrato i registi e il cast del film 'U.S. Palmese'. Un'occasione unica per ribadire come il calcio sia un linguaggio universale, capace di emozionare e unire, sul campo come al cinema.