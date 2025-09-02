Nazionale U17 femminile: Viviana Schiavi tecnico ai mondiali in Marocco

Sono queste le principali novità relative agli staff delle giovanili femminili, ufficializzati oggi dalla FIGC. Ci sarà qualche cambiamento anche negli organici di Under 23, Under 19 e Under 15, che saranno però sempre guidate rispettivamente da Tatiana Zorri, Nicola Matteucci e Marco Dessì. L'intera filiera sarà supervisionata dal metodologo Fabio Andolfo, in carica dallo scorso anno, che continuerà a lavorare a stretto contatto con i due coordinatori, il Ct Andrea Soncin per l'U23 ed Enrico Sbardella per le altre giovanili.