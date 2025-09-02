Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Serie A: ammende per Genoa, Como, Milan, Lecce e Lazio

02 Set 2025 - 18:48

Nessun giocatore squalificato ma solo ammende da parte del giudice sportivo di Serie A al termine della seconda giornata di campionato. Multa di 10mila euro al Genoa "per avere suoi sostenitori, al 22' del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco bicchiere di plastica semi pieno il cui liquido attingeva un Assistente; per avere inoltre, al 27' del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta", di 4000 euro al Como "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio del secondo tempo" e al Milan "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio del primo tempo". Sanzione di 1500 euro al Lecce "per avere suoi sostenitori, al 1' del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco" e di 1000 euro alla Lazio "per avere suoi sostenitori, al 25' del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:30
SRV RULLO LA NUOVA SERIE A (MUSICATO) 1/9

Ecco la nuova Serie A! Sogni e scommesse dopo il Calciomercato

02:20
DICH FABBIAN NAZIONALE 1/9 DICH

Fabbian: "Giocare per la Nazionale è sempre un grande motivo d'orgoglio"

01:04
DICH ORISTANIO (PARMA) DICH

Oristanio: "Credo nel progetto Parma. Gioco dove il mister ha bisogno

02:32
DICH PIO ESPOSITO NAZIONALE 1/9 DICH

Pio Esposito: "Mai stati dubbi sulla mia permanenza all’Inter"

01:44
Il Bologna riparte

Il Bologna riparte

01:46
I sogni del Sassuolo

I sogni del Sassuolo

02:27
Ritorni e facce nuove

Ritorni e facce nuove

01:39
Donnarumma al City

Donnarumma al City

02:16
Gattuso perfezionista

Gattuso perfezionista

02:15
Allegri-Rabiot ci risiamo

Allegri-Rabiot ci risiamo

02:28
DICH SILVIO BALDINI ITALIA UNDER 21 DICHok

U21, Baldini: "Obiettivo vincere l'Europeo e l'oro olimpico"

01:59
MCH ALLENAMENTO UNDER 21 1/9 MCH

L'Under21 suda agli ordini di Baldini

02:15
MCH ALLENAMENTO ITALIA DI GATTUSO MCH

Le immagini dall'allenamento dell'Italia di Gattuso

01:20
MCH AKANJI A MILANO MCH

Inter, l'arrivo di Akanji a Milano

02:00
SRV RULLO LE PAGELLE DEL MERCATO 1/9 SRV

Le Pagelle del mercato: Napoli 8 top, poi scopri i voti di Juve, Inter e Milan

02:30
SRV RULLO LA NUOVA SERIE A (MUSICATO) 1/9

Ecco la nuova Serie A! Sogni e scommesse dopo il Calciomercato

I più visti di Calcio

DICH TUDOR PRE GENOA DICH

Tudor: "Il nostro mercato? Complicato"

SRV RULLO ALLEGRI-RABIOT, CI RI-SIAMO (MUSICATO) 1/9 SRV ok

Allegri riabbraccia Rabiot: il nuovo Milan riparte dai muscoli

SRV RULLO LE PAGELLE DEL MERCATO 1/9 SRV

Le Pagelle del mercato: Napoli 8 top, poi scopri i voti di Juve, Inter e Milan

DICH CONTE POST VITTORIA 30/8 DICH

Napoli, Conte: "Anche con lo 0-0 sarei stato soddisfatto"

MCH ARRIVO VARDY A CREMONA MCH

Vardy è arrivato in Italia: l'accoglienza dei tifosi della Cremonese

Tudor: "Vlahovic? È un titolare"

Tudor: "Vlahovic? È un titolare"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:40
Nazionale, sold out a Bergamo per Italia-Estonia
19:14
Lista Uefa Bologna: gli esclusi oltre a Immobile
18:48
Serie A: ammende per Genoa, Como, Milan, Lecce e Lazio
18:00
Napoli, Elmas: "Sempre legato al club, alla città e ai tifosi'
17:20
Serie C, arrestati cinque tifosi della Ternana