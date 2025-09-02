Serie A: ammende per Genoa, Como, Milan, Lecce e Lazio

Nessun giocatore squalificato ma solo ammende da parte del giudice sportivo di Serie A al termine della seconda giornata di campionato. Multa di 10mila euro al Genoa "per avere suoi sostenitori, al 22' del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco bicchiere di plastica semi pieno il cui liquido attingeva un Assistente; per avere inoltre, al 27' del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta", di 4000 euro al Como "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio del secondo tempo" e al Milan "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio del primo tempo". Sanzione di 1500 euro al Lecce "per avere suoi sostenitori, al 1' del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco" e di 1000 euro alla Lazio "per avere suoi sostenitori, al 25' del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco".
