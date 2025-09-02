Lega Serie A, convocata assemblea il 3 novembre a Lissone
02 Set 2025 - 20:15
È stata convocata per lunedì 3 novembre presso la sede della Lega a Lissone (MB), esclusivamente in presenza, alle 11.30 in seconda convocazione, l'assemblea di Lega Serie A. Lo comunica la Lega Calcio in una nota.
