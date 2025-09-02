Lista Uefa Bologna: gli esclusi oltre a Immobile

Il Bologna ha diramato la lista Uefa dei convocati per affrontare l'Europa League. Quattro i giocatori della rosa rossoblù esclusi dalla competizioni per rispettare i paletti imposti: Ciro Immobile, infortunato, poi Dominguez, il neoarrivato Sulemana e De Silvestri che ha pagato l'arrivo di Zortea nel ruolo. Questa la lista: 1 Skorupski, 2 Holm, 4 Pobega, 6 Moro, 7 Orsolini, 8 Freuler, 9 Castro, 10 Bernardeschi, 11 Rowe, 13 Ravaglia, 14 Heggem, 16 Casale, 19 Ferguson, 20 Zortea, 21 Odgaard, 22 Lykogiannis, 24 Dallinga, 25 Pessina, 26 Lucumi, 28 Cambiaghi, 33 Miranda, 41 Vitik, 80 Fabbian.