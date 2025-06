Nazionale, due squadre della Dcps assistono ad allenamento azzurri

Una giornata emozionante, di quelle che penetrano e che lasciano un ricordo indelebile: due squadre appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS) della Figc, gli Insuperabili Toscana e Lastrigiana Un calcio per tutti, sono state oggi ospiti al Centro Tecnico Federale di Coverciano per assistere all'allenamento degli Azzurri. Ma non solo: dopo aver visitato il Museo del Calcio, per scoprire tutti i cimeli che raccontano i grandi trionfi della Nazionale italiana, gli atleti delle squadre paralimpiche hanno avuto anche l'occasione di poter fare immortalare questa giornata, con uno scatto sul campo di allenamento insieme agli Azzurri. Sulla tribuna del campo 'Enzo Bearzot' - dove, oltre alle due squadre della Dcps erano presenti anche altre due realtà che si occupano di integrazione e solidarietà, come Calcio Inclusivo Mugello e la Cooperativa Lo Stradello - si assiste alla seduta quasi in rigoroso silenzio, intenti ad ammirare i passaggi, i 'torelli' e i tiri in porta dei propri idoli. Qualcuno cerca di incitare il proprio giocatore preferito, qualcun altro alza il proprio cellulare e scatta una foto ricordo. Ovunque è percepibile la gioia di essere qui, mentre i colori in tribuna si intersecano e si confondono, e le ombre si fanno più lunghe con l'allenamento che continua a procedere sempre più tardi nel pomeriggio. Qualche timido applauso prova a smorzare l'emozione nel vedere da vicino gli Azzurri, ma alla fine è successo davvero: i calciatori della Nazionale sono vicini a quelli della Dcps. Il calcio, in fondo, cosí come il senso dell'azzurro, è proprio questo.