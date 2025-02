Nazionale donne, in vendita biglietti per Italia-Danimarca a La Spezia

La Nazionale Femminile chiama a raccolta i suoi tifosi, pronti a sostenere le Azzurre nelle prime due gare del girone della UEFA Women's Nations League. Dopo l'apertura della biglietteria per l'esordio con il Galles in programma venerdì 21 febbraio (ore 18.15) allo stadio di Monza, da oggi sarà possibile acquistare i tagliandi anche per la sfida con la Danimarca che si disputerà martedì 25 febbraio (ore 18.15) al 'Picco' di La Spezia. I tagliandi sono disponibili presso le agenzie Vivaticket abilitate e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. Il costo è di 14 euro per la Tribuna e di 5 euro per i Distinti, dove gli Under 18 e gli Over 65 potranno assistere al match pagando solo 1 euro. Si tratterà della terza partita delle Azzurre al 'Picco', che ha già fatto da cornice ai successi ottenuti nel 2015 e nel 2017 con Georgia e Moldova.