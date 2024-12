Nazionale donne all'esame Germania, ct Soncin: "Entusiasmo e disponibilità"

Nello stadio dove nel 2004 una generazione di talenti azzurri guidata dai futuri campioni del mondo Amelia, Barzagli, Zaccardo, De Rossi e Gilardino salì sul trono d'Europa con la Nazionale Under 21, le Azzurre sono pronte a misurarsi con la Germania nell'ultima gara del 2024. Dopo aver giocato alla pari con la Spagna, domani al Ruhrstadion di Bochum (ore 20.30, diretta su Rai Sport) - davanti al segretario generale della FIGC Marco Brunelli - l'Italia di Andrea Soncin è attesa da un altro esame di maturità in casa della corazzata tedesca, quarta nel Ranking FIFA alle spalle della selezione iberica. L'altalenante 2023 è ormai un lontano ricordo e la squadra guidata dal neo tecnico Christian Wück è tornata a ruggire, come dimostrato dall'ottimo percorso nelle qualificazioni europee (5 successi e un ko) e dalle ultime due trasferte, la prima vinta 4-3 a Wembley con l'Inghilterra - nella riedizione della finale di EURO 2022 - la seconda stravinta a Zurigo con la Svizzera, travolta 6-0 da Freigang e compagne. "Sarà un test molto utile in vista dei prossimi appuntamenti - ha dichiarato Soncin ai microfoni di Rai Sport - loro sono molto forti, con individualità di altissimo livello. Quando si studiano questo tipo di avversarie si esce quasi con il mal di testa (ride, ndr), ma abbiamo le caratteristiche per metterle in grande difficoltà, sia nella fase di gioco che di attacco alla profondità. È una squadra che attacca con tante giocatrici e che di conseguenza concede qualcosa, dovremo essere brave ad occupare gli spazi giusti al momento giusto".

Il ct è consapevole dei grandi progressi della sua Nazionale ma non ama soffermarsi sul passato e, come ammette, preferisce proiettarsi sulle prossime sfide. "Sono contento del rapporto che si è creato con la squadra, che vive ogni raduno con disponibilità, entusiasmo e senso di responsabilità. Le nuove arrivate si sono subito integrate e domani daremo spazio anche a chi finora ha giocato meno. La base di partenza è ottima e ci consente di guardare al futuro con ottimismo. Stiamo creando qualcosa di bello". Un concetto ribadito anche da Linari, una delle tre giocatrici più impiegate nella gestione Soncin (ha saltato solo i 90' con Malta), che riassume così il pensiero di tutte le Azzurre: "Siamo un gruppo compatto e agguerrito, che ama questa maglia e il bellissimo stemma che portiamo sul petto". Dopo la rifinitura di questa mattina a Coverciano, nel pomeriggio l'Italia volerà a Dortmund e da lì si sposterà in pullman nella vicina Bochum dove è previsto il tradizionale walk around allo stadio. Domani a spingere le padrone di casa ci saranno oltre 15mila spettatori: nonostante l'atmosfera incandescente, nessuna paura, anche perché il movimento italiano continua a crescere e il gap con le migliori nazionali del mondo è ormai minimo. "Affronteremo la gara come abbiamo fatto con la Spagna, cercando di mettere in campo coraggio e personalità - ha concluso il difensore, a un passo dalle 108 presenze in azzurro - giocheremo a viso aperto pur sapendo che di fronte ci sarà un'avversaria fortissima. Sono questi i match che ci consentono di alzare l'asticella e di prepararci nel migliore dei modi a Nations League ed Europeo".