Nations League: Turchia-Italia si giocherà all'Atatürk Spor Kompleksi di Bursa

01 Lug 2026 - 16:29
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

L'Atatürk Spor Kompleksi di Bursa - caratteristico impianto con il tetto a forma di coccodrillo - ospiterà il 28 settembre Turchia-Italia, secondo impegno della Nazionale nella quinta edizione della Nations League. Inseriti nel Gruppo 1 della Lega A, gli azzurri esordiranno nel torneo venerdì 25 settembre con il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma e - dopo la trasferta in Turchia - voleranno in Francia, dove venerdì 2 ottobre faranno visita ai Bleus. Lunedì 5 ottobre l'Italia chiuderà la prima finestra stagionale dedicata alle nazionali tornando ad affrontare la Turchia allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna per poi chiudere il suo percorso nel girone a novembre con le ultime due gare con Francia (12 novembre, sede da definire) e Belgio (15 novembre, Bruxelles). Le prime due classificate si qualificheranno ai quarti di finale, la quarta retrocederà in Lega B e la terza disputerà uno spareggio per restare in Lega A con una delle seconde classificate della Lega B. Quarti di finale e play-off sono in programma nel marzo 2027, mentre la fase finale del torneo si terrà nel giugno 2027. 

Ultimi video

05:12
DICH AUSILIO DA RIMINI DICH

Inter, Ausilio: "Arriveranno due difensori. Khalaili uno dei profili seguiti, su Jones e Pisilli..."

01:40
DICH ULIVIERI SU NAZIONALE PER SITO 1/7 DICH

Ulivieri e la Nazionale: "Dobbiamo pensare in modo multietnico, come la Francia"

03:14
Callegari: "Mbappè merita un inchino. E su Olise..."

Callegari: "Mbappè merita un inchino. E su Olise..."

01:34
Ecco il Napoli di Allegri

Ecco il Napoli di Allegri

01:48
Il Milan prende forma

Il Milan prende forma

01:29
Inter, tempo di addii

Inter, tempo di addii

01:56
Bastoni, anno nero

Bastoni, anno nero

02:09
Tutti pazzi per Mbappè

Tutti pazzi per Mbappè

01:26
Italia, Oriali c'è

Italia, Oriali c'è

02:06
L'Argentina e lo stregone

L'Argentina e lo stregone

02:10
È già Messi vs Mbappé

È già Messi vs Mbappé

01:52
Il giorno di Maresca

Il giorno di Maresca

00:17
Nico Paz, ecco la verità

Nico Paz, ecco la verità

02:27
La verità di Carnevali

La verità di Carnevali

01:37
Juve, Spalletti è pronto

Juve, Spalletti è pronto

05:12
DICH AUSILIO DA RIMINI DICH

Inter, Ausilio: "Arriveranno due difensori. Khalaili uno dei profili seguiti, su Jones e Pisilli..."

I più visti di Calcio

Juve, Spalletti è pronto

Juve, Spalletti è pronto

DICH CARNEVALI SU MERCATO DICH

Juve, Carnevali: "Kolo Muani è una possibilità. Vlahovic non è nei nostri pensieri"

DICH AUSILIO DA RIMINI DICH

Inter, Ausilio: "Arriveranno due difensori. Khalaili uno dei profili seguiti, su Jones e Pisilli..."

I 58 anni di Maldini

I 58 anni di Maldini e il Milan gli fa gli auguri

Con Davies è tutto un altro Canada, Jonathan David è tornato... quello della Juve

DICH LEGROTTAGLIE A FORTE DEI MARMI 26/6 DICH

Legrottaglie: "La Juve sarà una delle protagoniste quest'anno"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:51
Figc, eletti Simonelli vicepresidente vicario e Calcagno vicepresidente
16:29
Nations League: Turchia-Italia si giocherà all'Atatürk Spor Kompleksi di Bursa
15:36
Lazio, Furlanetto operato al ginocchio: i tempi di recupero
14:17
Indagini su Bastoni, la ragazza coinvolta agli inquirenti: "Non sono una prostituta, non ho preso soldi"
12:11
Centenario Napoli, un anno di eventi per raccontare il club e la città