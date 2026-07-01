Nations League: Turchia-Italia si giocherà all'Atatürk Spor Kompleksi di Bursa

L'Atatürk Spor Kompleksi di Bursa - caratteristico impianto con il tetto a forma di coccodrillo - ospiterà il 28 settembre Turchia-Italia, secondo impegno della Nazionale nella quinta edizione della Nations League. Inseriti nel Gruppo 1 della Lega A, gli azzurri esordiranno nel torneo venerdì 25 settembre con il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma e - dopo la trasferta in Turchia - voleranno in Francia, dove venerdì 2 ottobre faranno visita ai Bleus. Lunedì 5 ottobre l'Italia chiuderà la prima finestra stagionale dedicata alle nazionali tornando ad affrontare la Turchia allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna per poi chiudere il suo percorso nel girone a novembre con le ultime due gare con Francia (12 novembre, sede da definire) e Belgio (15 novembre, Bruxelles). Le prime due classificate si qualificheranno ai quarti di finale, la quarta retrocederà in Lega B e la terza disputerà uno spareggio per restare in Lega A con una delle seconde classificate della Lega B. Quarti di finale e play-off sono in programma nel marzo 2027, mentre la fase finale del torneo si terrà nel giugno 2027.