Fiorentina, Joao Mario si presenta: "Alla Juve non ho giocato quanto mi aspettavo, Serie A grande sfida"

Joao Mario è un nuovo giocatore della Fiorentina: l'esterno portoghese si è presentato al mondo Viola in conferenza stampa con idee chiare e voglia di fare bene. Ha ribadito i motivi per cui è stato attratto dal progetto del club toscano, affermando di essere affascinato dal gioco propositivo e moderno di Grosso e di ambire al ritorno in nazionale: "L'anno scorso alla Juventus c'era un modo di stare in campo diverso da quello portoghese. Mi sono dovuto adattare in un nuovo paese, ci sono molti fattori che non hanno funzionato. Ma ho sempre cercato di dare il meglio. Non ho giocato quanto mi aspettavo alla Juve, perciò sono andato a Bologna per dimostrare che potevo essere utile in Serie A. Lì le cose sono migliorate. È stata una scommessa vinta. Ora ho molta voglia di dimostrare il mio calcio. Differenze tra Portogallo e Italia? In Serie A è più difficile attaccare. Io cerco di trovare le soluzioni in base alle mie caratteristiche. Qui ci sono giocatori top, e per me è una grande sfida. Fabio Grosso è giovane, con idee nuove, ama un calcio offensivo e vuole una squadra intensa: è attraente per me essere allenato da lui. Penso che con lui possa esserci una buona stagione. Ha uno stile di gioco ideale per noi: non vedo l'ora di cominciare. Indicazioni per il Benevento? Grosso vuole equilibrio, io e l'altro terzino ci dobbiamo alternare in fase difensiva e offensiva per mantenere equilibrio. Paratici mi ha convinto per il progetto e l'ambizione del club. Siamo una squadra con grande qualità e questo è importante per mantenere sempre alta competitività: è segno che siamo una grande squadra ed è motivo di orgoglio. Sono qui in prestito, cercherò di fare una grande stagione e spero vivamente di rimanere. E ambisco a tornare in nazionale, è assolutamente uno dei miei obiettivi".