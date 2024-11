NATIONS LEAGUE, LE PROBABILI FORMAZIONI DI ITALIA-FRANCIA

Le probabili formazioni di Italia-Francia, sesta e ultima giornata della fase a gironi del gruppo 2 della Lega A della Nations League 2024/25. Italia (3-5-1-1): 1 Donnarumma; 22 Di Lorenzo, 4 Buongiorno, 21 Bastoni; 20 Cambiaso, 18 Barella, 5 Locatelli, 8 Tonali, 3 Dimarco; 7 Maldini; 9 Retegui (12 Meret, 13 Vicario, 2 Savona, 14 Rovella, 6 Gatti, 16 Frattesi, 11 Kean, 10 Raspadori, 15 Okoli, 17 Comuzzo, 19 Udogie, 23 Pisili). Spalletti conferma il 3-5-1-1, prima da titolare per Maldini, Barella dovrebbe farcela. Francia (4-3-3): 16 Maignan; 5 Kounde, 15 Konate, 4 Upamecano, 3 Digne; 19 Guendouzi, 8 Kone, 14 Rabiot; 11 Coman, 9 Thuram, 10 Nkunku (1 Samba, 23 Chevalier, 2 Pavard, 6 Camavinga, 7 Olise, 13 Kante, 12 Kolo Muani, 17 Saliba, 18 Zaire-Emery, 20 Barcola, 21 Clauss, 22 Theo Hernandez). Theo Hernandez non si è allenato per una botta al ginocchio, gioca Digne. Deschamps cambia il tridente offensivo. Arbitro: Vincic (Slovenia).