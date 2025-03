Nations League, Gravina: "Delusi, ma si può ribaltare il risultato"

"C'è amarezza e dispiacere per risultato, peccato per le due ingenuità, ma c'è anche soddisfazione per la voglia, l'entusiasmo e la determinazione mostrata dai ragazzi: meritavamo qualche soddisfazione in più". Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, commenta così la sconfitta degli azzurri nella sfida d'andata dei quarti di finale di Nations League contro la Germania, ieri sera a Milano. "La possibilità di ribaltare il risultato c'è, ci crediamo - ha aggiunto dal Teatro Concordia di Venaria Reale, alle porte di Torino, dove ha partecipato al Gran Galà "Golden Hearts" - e vediamo domenica che tipo di reazione avremo".