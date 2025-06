Nations League donne, azzurre travolgono Galles e restano in Lega A

"Grandissima partita delle ragazze - ha dichiarato il Ct subito dopo il fischio finale - l'approccio è stato ottimo, fin da subito siamo state aggressive in avanti e siamo riuscite a mantenere il controllo del gioco. Sono orgoglioso di quello che stanno facendo vedere tutte le calciatrici, a cominciare da quelle che hanno giocato meno. Posso dirmi veramente soddisfatto di come sta crescendo il gruppo e dei valori che stanno emergendo. Questo traguardo non era scontato in un girone così difficile". Per l'ultima partita del Gruppo 4 il Ct si affida al collaudatissimo 3-5-2, cambiando però tre interpreti rispetto al match con la Svezia. In difesa torna dopo l'infortunio Lenzini, che prende il posto della squalificata Di Guglielmo andando a posizionarsi accanto a Salvai e Linari. Sull'out di destra gioca Oliviero, che cambia fascia rispetto a venerdì per lasciare spazio a Soffia, tornata titolare dopo i 90' con Malta dello scorso ottobre. Confermatissimo il trio di centrocampo formato da Giugliano, Caruso e Severini, mentre in attacco non ci sono Bonansea e Piemonte ma Cantore e Girelli, alla 118ª presenza in azzurro.