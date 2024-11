NATIONS LEAGUE, CAOS IN ROMANIA-KOSOVO: PARTITA SOSPESA

È stata sospesa al 90° minuto Romania-Kosovo, partita valida per la quinta giornata della Lega C di UEFA Nations League. Tutto è nato da un duro confronto in campo tra il rumeno Alibec e il kosovaro Rrahmani, a cui hanno fatto seguito dei pesanti insulti razzisti e cori a favore della Serbia piovuti dagli spalti da parte degli ultras rumeni nei confronti dei kosovari. La nazionale allenata da Foda ha così deciso di lasciare il terreno di gioco, costringendo l'arbitro a interrompere il match. Schierata anche la polizia in assetto anti sommossa