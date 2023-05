Visita speciale al Maradona: Simeone con AdL e Spalletti

Anche il Cholo Simeone allo stadio Maradona per la festa scudetto del Napoli. L'allenatore dell'Atletico Madrid e papà di Giovanni Simeone, fresco campione d'Italia con gli azzurri, non è voluto mancare al match con la Fiorentina. L'argentino ha posato davanti alla statua di Diego Armando Maradona in compagnia di Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti prima del match. Foto prontamente postata su twitter dal presidente del Napoli.