Sorriso Napoli: Elmas e Zielinski guariti dal Covid-19

Il Napoli ha comunicato che sia Eljif Elmas che Piotr Zielinski sono guariti dal Covid-19. Negativo l'ultimo tampone sottoposto ai giocatori, che potranno finalmente riunirsi alla squadra in vista dei prossimi impegni al termine di un calvario iniziato ai primi di ottobre. I due giocatori non saranno però a disposizione per l'impegno contro il Benevento di domenica alle 15, mancano i tempi tecnici per ottenere l'idoneità che richiede un tampone negativo almeno 48 ore prima del fischio d'inizio.