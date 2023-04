Napoli, risentimento alla coscia per Simeone: in dubbio per il Milan

champions league

L'argentino si fa male contro il Lecce, serviranno esami. Per il nigeriano si deciderà solo 24 ore prima della sfida con i rossoneri

Si complica la situazione attaccanti in casa Napoli verso i quarti di Champions League contro il Milan: oltre all'attesa per il ritorno di Victor Osimhen dall'infortunio, servirà capire meglio le condizioni di Giovanni Simeone che contro il Lecce ha rimediato un problema alla coscia destra. Per quanto riguarda il nigeriano, alla vigilia del match contro i rossoneri sono previsti nuovi esami per capire se la lesione dell'adduttore sinistro è stata risolta e solo dopo questo controllo verrà presa una decisione - riporta La Gazzetta dello Sport -. Osimhen non sente più dolore, ma nel Napoli c'è grande cautela e nessuna voglia di correre rischi affrettando i tempi. L'argentino, secondo quanto comunicato dal club, ha invece rimediato un risentimento alla coscia destra: entrato al 66' per Raspadori, è stato costretto a uscire dal campo dopo soli sedici minuti: gli esami nelle prossime ore stabiliranno se è recuperabile per la Champions o meno.

OSIMHEN A FRANCE FOOTBALL: "PER SPALLETTI SONO DINAMITE" Osimhen, insieme a Kvaratskhelia, è l'uomo che fa la differenza negli azzurri e il suo strapotere fisico lo ha portato a dominare in Serie A e in Champions League in questa stagione. Una crescita evidente: "Devo molto dal punto di vista umano a Gattuso per il mio inserimento nel calcio italiano, è stato importante per la mia autostima e per valorizzare le mie qualità. Con Spalletti la mia crescita è stata esponenziale, abbiamo studiato intensamente".

La stagione e i numeri di Osimhen non sono frutto del caso, anzi: "Spalletti è stato molto paziente con me - ha raccontato il nigeriano a France Football - e studiando intensamente le difese avversarie abbiamo cercato un modo per esaltare le mie caratteristiche, per sfruttare gli assist dei compagni e attaccare gli spazi; ne è uscito che ho cinque metri di vantaggio sugli altri e devo sfruttare questa cosa. Per il mister sono dinamite".

Il rapporto con la città di Napoli è meraviglioso e i tributi al centravanti del probabile scudetto non mancano. Un amore corrisposto da Osimhen: "È un onore indossare la maglia che fu di Maradona, non vedo l'ora di festeggiare insieme alla gente di Napoli. Ho visto le immagini del 1987 e del 1990, pazzesco. Non riesco a immaginare cosa potrà accadere in città per la festa scudetto, ma non vedo l'ora di scoprirlo. Sarà fantastico regalare questa gioia alla piazza".