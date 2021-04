Serie A: Napoli-Lazio 5-2, pokerissimo azzurro nello spareggio Champions

NAPOLI-LAZIO 5-2

Una doppietta di Insigne e i gol di Politano, Mertens e Osimhen stendono i biancocelesti, sempre più lontani dal 4° posto

di

ANDREA GHISLANDI

Nel posticipo della 32a giornata di Serie A, il Napoli batte 5-2 la Lazio e rimane in piena lotta per un posto in Champions. I partenopei la sbloccano grazie a un rigore di Insigne (7'). Politano raddoppia al 12', mentre la reazione degli ospiti si ferma al palo di Correa (19'). Al 53' Insigne fa doppietta, poker di Mertens al 65'. I capitolini si svegliano tardi e trovano il gol Immobile (70') e Milinkovic-Savic (74'). Pokerissimo di Osimhen (80'). Napoli, pokerissimo per la Champions













































































































IL TABELLINO

NAPOLI-LAZIO 5-2

Napoli (4-2-3-1): Meret 5,5; Di Lorenzo 6, Manolas 6,5 (26' st Rrahmani 6), Koulibaly 6,5, Hysaj 6; Fabian Ruiz 6,5, Bakayoko 6,5 (44' st Lobotka sv); Politano 7 (26' st Lozano 6,5), Zielinski 7 (37' st Elmas sv), Insigne 7,5; Mertens 6,5 (27' st Osimhen 6,5). A disp.: Cioffi, Contini, Idasiak, Maksimovic, Mario Rui, Zedadka, Petagna. All.: Gattuso 7

Lazio (3-5-2): Reina 5; Marusic 5,5, Acerbi 5,5, Radu 5,5; Lazzari 6, Milinkovic-Savic 6, Leiva 4,5 (13' st Cataldi 6), Luis Alberto 5 (19' st Pereira 6), Fares 5 (19' st Lulic 6); Correa 5,5, Immobile 6 (38' st Muriqi sv). A disp.: Strakosha, Alia, Patric, Musacchio, Hoedt, Akpa Akpro, Parolo, Caicedo. All.: Farris 5

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 7' rig. e 8' st Insigne (N), 12' Politano (N), 20' st Mertens (N), 24' st Immobile (L), 29' st Milinkovic-Savic (L), 35' st Osimhen (N)

Ammoniti: Milinkovic-Savic (L), Manolas (N), Leiva (L), Fabian Ruiz (N), Mertens (N), Immobile (L), Di Lorenzo (N), Pereira (L)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

Dries Mertens con 102 gol segnati ha eguagliato Antonio Vojak come miglior marcatore con la maglia del Napoli nella storia della Serie A.

Il Napoli ha guadagnato 19 punti nelle sfide contro le attuali prime sette classificate in Serie A, nessuna di queste squadre ha fatto meglio in questo campionato (19 anche l’Inter).

Lorenzo Insigne ha segnato 12 gol in Serie A dall’inizio del 2021, già due in più che in tutto il 2020 in campionato.

Nessun giocatore ha segnato più doppiette casalinghe di Lorenzo Insigne in questo campionato: tre, al pari di Lukaku, Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo.

Ciro Immobile per la prima volta nella sua carriera in Serie A è andato a segno per sei presenze consecutive contro una singola squadra in campionato.

Nessun giocatore ha segnato più gol su punizione diretta di Sergej Milinkovic-Savic nei top-5 campionati europei 2020/21: quattro, come James Ward-Prowse.

Terza marcatura multipla per Insigne in questo campionato, solo nel 2016/17 (stagione del record realizzativo con 18 gol) ha fatto meglio, arrivando a quattro.

Tra i giocatori che hanno trasformato tutti i rigori calciati nei top-5 campionati europei 2020/21, solo Gerard Moreno (nove) e Memphis Depay (otto) hanno fatto meglio di Insigne (sette su sette).

Con il primo gol di Insigne la Lazio è diventata la squadra contro cui il Napoli ha segnato più gol in casa nella sua storia in Serie A (attualmente 112).

Il Napoli ha segnato 19 gol da fuori area, più di ogni altra squadra nei top-5 campionati europei in corso - segue il Bayern Monaco a quota 14.

Per la terza volta il Napoli ha segnato almeno cinque gol in una gara di questo torneo, solo il Bayern Monaco (quattro) ci è riuscito più volte in questa stagione nei top-5 campionati.

Il Napoli non segnava due gol entro i primi 12 minuti di gioco in Serie A dalla vittoria per 7-1 sul campo del Bologna, nel febbraio 2017.

Nessuna squadra ha vinto più partite del Napoli da inizio marzo in Serie A: sei, al pari di Inter, Juventus e Atalanta.

Il Napoli ha vinto le ultime quattro gare casalinghe contro la Lazio in Serie A, eguagliando la sua miglior serie di successi interni contro i biancocelesti nella competizione, registrata nel 1993 e nel 1955.

Matteo Politano ha segnato in casa sette dei nove gol in questo campionato: eguagliato il suo record di gol casalinghi in una stagione in Serie A, risalente al 2017/18 con il Sassuolo.

Piotr Zielinski ha stabilito il suo record di assist in una singola stagione in Serie A (otto).

Victor Osimhen ha segnato in casa quattro dei suoi sei gol in Serie A.

Giovanni Di Lorenzo ha collezionato la 100ª presenza in Serie A.

Anche Mohamed Fares ha raggiunto il traguardo delle 100 gare in Serie A.