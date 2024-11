Rapinarono Neres con tanto di pistola fuori dal Maradona: tre arrestati

Avevano stilato il piano, e tutto era andato come previsto. Ma non sono sfuggiti ai carabinieri di Napoli, che hanno arrestato i tre uomini colpevoli di aver rubato un orologio da ben 100 mila euro a Neres lo scorso 31 agosto, subito dopo il successo degli azzurri sul Parma (2-1). I soggetti in questione, gravemente indiziati del delitto di concorso in rapina pluriaggravata, hanno seguito l'esterno brasiliano mentre lasciava il Maradona con un van (era diretto verso un hotel in centro), per poi bloccarlo nel mezzo del traffico allo scopo di rubargli il prezioso gioiello sotto minaccia di una pistola.