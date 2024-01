Osimhen, notte al night in Nigeria lanciando soldi finti

© tik tok

Notte folle per Victor Osimhen in Nigeria. L’attaccante del Napoli, partito con largo anticipo dalla città partenopea in direzione della sua nazione con cui prenderà parte alla Coppa d’Africa dopo l'espulsione rimediata in campionato contro la Roma, ha festeggiato in discoteca il Capodanno e il suo compleanno (il 29 dicembre ha compiuto 25 anni). Il centravanti si è fatto notare in un night club di Lagos dove è stato ripreso in alcuni video mentre lanciava dei soldi finti sui presenti.