Napoli, ufficiale: Giovanni Manna nuovo responsabile dell'area sportiva

Chi è Giovanni Manna

Classe 1988, nato a Vallo della Lucania, Manna ha iniziato la sua carriera dirigenziale come Club Manager del Forlì nel 2013/14, quindi il trasferimento in Svizzera dove ha lavorato come team manager del Chiasso e come direttore sportivo del Lugano. Proprio a Lugano si è tolto le più grandi soddisfazioni raggiungendo il terzo posto e di conseguenza la qualificazione in Europa League. Nel luglio del 2019, è entrato a far parte della Juventus, come responsabile della Primavera prima di assumere il ruolo di direttore sportivo della formazione Under 23. Sotto la sua guida la Juventus Next Gen è visibilmente cresciuta tanto da portare in Prima squadra parecchi giocatori: da Soulé a Miretti, passando per Iling Junior e Barrenechea. Nell'ultima stagione ha ricoperto il ruolo di Head of First Team. diventando il braccio destro di Cristiano Giuntoli, e, nel dicembre del 2023, ha ricevuto il premio USSI 2023 come Dirigente dell’Anno.