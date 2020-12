Napoli: tutto su Emerson Palmieri per la fascia sinistra

Rino Gattuso non ha ancora scartato il regalo di Natale per il suo Napoli. De Laurentiis e Giuntoli sono al lavoro per portare a Castelvolturno Emerson Palmieri, un rinforzo per la fascia sinistra. Bisogna trovare una formula per convincere il Chelsea a cedere il terzino italo-brasiliano ex Roma e svariate volte vicino all'Inter di Conte. La valutazione è di 10 milioni di euro e l'idea è quella di portarlo in prestito, anche se a Londra vorrebbero cederlo a titolo definitivo.